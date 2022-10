Villa del Bosco, rientra a casa ma scopre i ladri che escono dalla finestra

Rientra a casa nel momento esatto in cui i ladri stavano uscendo dalla finestra della sua abitazione. Li nota in lontananza e lancia l'allarme. È successo ieri, intorno alle 19, a Villa del Bosco: stando al racconto del proprietario, avrebbe intravisto due uomini vestiti di scuro in fuga nei boschi vicini.

Una volta dentro casa, l'amara scoperta: una porta finestra forzata con la forza e una stanza interamente messa a soqquadro. Ma, stando alle prime informazioni raccolte, nulla di prezioso sarebbe stato rubato. Indagano i Carabinieri.