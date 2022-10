Spintoni tra due uomini sotto lo sguardo dei passanti, i Carabinieri a Trivero

Carabinieri a Trivero per una lite accesa, scaturita per futili motivi. È successo ieri, 19 ottobre: stando alle ricostruzioni del caso, due uomini, forse sotto l'effetto dell'alcol, avrebbero cominciato a spingersi in maniera vistosa alla vista dei passanti. All'arrivo dei militari, la situazione è tornata alla normalità ed entrambi sono stati informati delle rispettive facoltà di legge.