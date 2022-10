Cossato, scontro auto-moto: un giovane in ospedale con frattura di un arto

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 19 ottobre, a Cossato. A rimanere coinvolti un'auto e una moto guidata da un adolescente. Proprio quest'ultimo è rimasto ferito nell'impatto: una volta assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Nella caduta avrebbe riportato la frattura di un arto. Sul posto anche la Polizia locale per gli accertamenti di rito.