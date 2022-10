Cinghiale in fuga dai cacciatori abbatte recinzioni e fa scappare gli animali di una coppia

Giornata da dimenticare per una giovane coppia di San Francesco di Bioglio che, nei giorni scorsi, si è ritrovata la recinzione gravemente danneggiata e i propri animali da fattoria a spasso per la boscaglia circostante. A causare tutto ciò un cinghiale di grossa taglia, intento a fuggire dalla morsa dei cacciatori.

“È stato terribile – racconta la coppia – L'abbiamo visto scappare attraverso le reti elettrificate, posizionate davanti casa e utilizzate per tenere radunati i nostri 12 capi di bestiame, tra pecore e caprette. Ovviamente c'era molta preoccupazione, specialmente per la salute di tutti gli animali. Ovviamente la rete è andata distrutta e tutto il gregge è uscito dal recinto, insieme ai tre cani che le sorvegliano”.

Grande la preoccupazione avvertita in quei momenti concitati. “Non è stato un bel momento – confidano – Per fortuna il gregge è ritornato a casa dopo un'oretta ma i nostri cani hanno continuato a inseguire il cinghiale. C'era il timore che non potessero più tornare, o esser scambiati loro stessi per un cinghiale, data la loro stazza. Ma l'allarme è rientrato in serata con il loro ritorno”.

Nel frattempo, si sono dovuti rimboccare le maniche per ripristinare la staccionata. “Non ci siamo abbattuti – sottolineano – ma ne avremmo fatto a meno”. Da qui, l'appello ad una maggiore responsabilità: “Eravamo, nostro malgrado, all'interno di una battuta di caccia – spiegano - È mai possibile ritrovarsi queste persone nel nostro terreno, a ridosso delle abitazioni? La caccia va maggiormente regolamentata e praticata in aree e orari specifici. Non così. Troppi si stanno lamentando dell'estrema vicinanza alle residenze dei cittadini. È necessario un po' di buon senso”.