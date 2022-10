Biella, tre auto si scontrano in via Ivrea: un ferito (foto di repertorio)

Tre mezzi coinvolti, un ferito in ospedale: questo il bilancio del sinistro stradale avvenuto intorno alle 10.30 di oggi, 20 ottobre, in via Ivrea, a Biella. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

Sul posto, oltre agli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito, anche il personale sanitario del 118 che ha assistito un uomo di 54 anni, poi trasportato al Pronto Soccorso in codice verde.

Ieri, invece, poco prima delle 18, altre due auto si sono scontrate in via Repubblica: in questo caso, nessuno ha riportato gravi conseguenze se non danni ai veicoli.