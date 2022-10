Doppio incidente stradale nella serata di ieri, 19 ottobre: intorno alle 20, un 68enne alla guida è finito con la sua auto contro un muro di contenimento strisciando parte della carrozzeria. Fortunatamente non è rimasto ferito nell'impatto.

Sempre in paese, poco dopo le 2, un 23enne avrebbe centrato in pieno un mezzo in sosta facendo retromarcia a bordo del suo veicolo. Sul posto si sono portati i Carabinieri per i rilievi del caso.