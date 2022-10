Yoga in galleria Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

Dopo gli appuntamenti tenuti alla galleria Woolbridge di Biella, l’ultimo incontro di yoga e arte sarà a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

Ad ispirare la pratica yoga il pensiero di Michelangelo Pistoletto con i suoi “Quadri Specchianti” capaci di trasformare in creatore il mero fruitore dell’opera d’arte. L’artista ci invita ad entrare attivamente all’interno del processo creativo, sempre in movimento e differente. Le caratteristiche essenziali dei Quadri specchianti, sono principalmente: la dimensione del tempo, non soltanto rappresentata, ma realmente attiva; l’inclusione nell’opera dello spettatore e dell’ambiente circostante, che ne fanno “l'autoritratto del mondo”; la congiunzione di opposte polarità (statico/dinamico, superficie/profondità, assoluto/relativo, ecc.), costituite e attivate dall'interazione tra l’immagine di natura fotografica e ciò che avviene nello spazio virtuale generato dalla superficie specchiante.

Ogni momento in cui ci riflettiamo nell’opera, c'è sempre qualcosa di diverso da cogliere in noi. La pratica yoga ci insegna attraverso l’utilizzo del respiro e del dristhi a esercitare il focus anche attraverso lo sguardo fermo in un punto. Questo ci consente di restare maggiormente concentrati e centrati anche quando tutto intorno a noi si muove.

La lezione di domenica 23 sarà un vinyasa dove terremo per più respiri le posizioni, per sperimentare l’effetto del drishti e acquisire maggiore consapevolezza dei movimenti e delle Asana.

L'Arrivo alle 10.50, dalle 11.00-11.30 passeggiata guidata alla scoperta degli spazi di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto. 11.35 - 12.30 Pratica yoga