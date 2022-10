Attività di accoglienza studenti ucraini, individuate le scuole capofila

L' Ufficio scolastico provinciale ha individuato il CPIA interprovinciale Biella-Vercelli e l'istituto comprensivo di Occhieppo Inferiore quali scuole capofila operanti all’interno dell’Ambito Territoriale di Biella per tutte le attività inerenti l'accoglienza degli studenti ucraini esuli.

L'Istituto Comprensivo E. Schiaparelli, quale scuola capofila, si propone di costituire una rete coordinata di riferimento, supporto e accoglienza per gli alunni ucraini esuli del territorio biellese, attraverso la messa a disposizione di una pluralità di azioni e risorse.

Costituire una vera e propria comunità educante in grado di accogliere, supportare e promuovere la socializzazione degli studenti ucraini, profughi di guerra, accompagnandoli in un percorso strutturato di alfabetizzazione alla lingua italiana per favorirne l'interazione e la comunicazione interpersonale.

L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana, che gli consenta di acquisire le competenze essenziali per comprendere e farsi capire. In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, quale lingua veicolare per apprendere le discipline e riflettere sulla lingua stessa. È importante, pertanto, costruire un vero e proprio “Contesto facilitante”.

Il percorso strutturato di alfabetizzazione alla lingua italiana sarà attivato grazie all’intervento di Mediatori Linguistici e Culturali in affiancamento ai docenti curricolari.

L’iniziativa si svolgerà a partire dal mese di novembre 2022 al 23 dicembre 2022.