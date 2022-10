100 anni della sede di Biella degli Alpini, ecco il programma del 29 e del 30 ottobre

Ci siamo quasi: gli eventi per l'avvicinamento ai 100 anni della sede di Biella sono stati tantissimi, sia in città che nei vari comuni. Ora però è quasi tempo dei festeggiamenti tanto attesi, in calendario il 29 e il 30 ottobre.

Ecco il programma delle giornate: i festeggiamenti iniziano sabato 29 in piazza Vittorio Veneto con l'ammassamento e l'alzabandiera alle 17, la sfilata lungo Marmora, giardini Zumgalini, via Italia e piazza Duomo. Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa in cattedrale. Alle 20,30 c'è la cena in sede. Domenica, la giornata inizia alle 10 con l'ammassamento e lo schieramento in piazza Unità d'Italia, seguirà la sfilata dei gonfaloni della Regione scortato dal Presidente della Regione Alberto Cirio, quello della Provincia, dei Comuni, vessilli e gagliardetti. Sarà presente la Taurinense e ci sarà una sfilata lungo via La Marmora, via Pietro Micca fino a piazza Martiri.