Candelo, al via nuovo servizio per i giovani: ecco le ripetizioni di matematica

Parte un nuovo servizio dedicato alle ripetizioni di matematica per i giovani di Candelo che frequentano le superiori: si terrà giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 18, presso i locali della biblioteca comunale.

"La cultura - spiega il sindaco Paolo Gelone - a Candelo vuole essere concreta e vicina alle famiglie per questo stiamo dedicando sempre più attenzione e cura ai giovani." A fornire il servizio gratuito una candelese, Maria Teresa Panunzio, che spiega "dedicare questo tempo ai giovani del mio paese non è solo un modo per sostenerli nello studio della matematica ma, guardando al futuro, di dare nel mio piccolo un contributo con la speranza che aumentino gli iscritti all'università nelle materie scientifiche visto che il mondo del lavoro richiederà una sempre maggiore disponibilità di laureati/e Steam (Science Technology Engineering Art Mathematics)."

Conclude il sindaco: "Ringrazio Maria Teresa Panunzio che si è offerta per questo servizio che, in base alle adesioni, partirà dal 10 novembre e ricordo che già tutti i venerdì pomeriggio in Biblioteca è attivo anche un servizio di aiuto compiti per elementari e medie." Per le prenotazioni è possibile inviare una mail ad ufficiocultura@comunedicandelo.it o tramite messaggio wapp al numero 0152535146