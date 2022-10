Cossato, il Dottor Daniele Messori presenta lo studio nella nuova sede

Il medico radiologo Dottor Daniele Messori ha, da pochi mesi, inaugurato il suo nuovo studio a Cossato; a pochi passi dalla precedente, la nuova sede si trova in via Trieste 6/C, in un ampio spazio posto tutto al piano terra.

La struttura è stata ideata e realizzata per poter agevolare anche i pazienti disabili e per permettere alle ambulanze di avere un accesso diretto in casi di urgenza.

Il progetto di ampliamento del Dottor Messori nasce dalla voglia di realizzare un salto di qualità dopo molti anni di esperienza, utilizzando nuove tecnologie che consentano al paziente di realizzare un percorso sanitario completo dalla prevenzione, alla diagnosi e al follow-up delle malattie croniche ed oncologiche.

Il programma di gestione che viene utilizzato all’interno del nuovo studio permette un elevato grado di protezione dei dati interfacciando i dati anagrafici (della tessera sanitaria del paziente) ai software delle apparecchiature.

Nello studio del Dottor Messori si potranno prenotare ed effettuare Risonanze Magnetiche muscoloscheletriche, Tac (con e senza mezzo di contrasto), radiografie con supporto digitale, ecografie ed ecodoppler. Le nuove tecnologie di cui i macchinari radiologici sono dotati permettono una riduzione drastica delle radiazioni (elevata radioprotezione).

Attualmente lavorano all’interno della clinica, insieme al Dottor Messori, il medico radiologo Dottor Maurizio Sella ed il tecnico Fabio Rossi, insieme al personale amministrativo e di segreteria.

Lo studio svolge orario continuato dalle 7:30 alle 18:30.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 015 9840007 / 015 0150774