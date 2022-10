Vigliano, il 2023 si apre con la ristrutturazione del teatro Erios con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Inaugurato nel 1927, integralmente ristrutturato nel 2000, negli ultimi anni il teatro Erios di Vigliano Biellese è stato oggetto via via di interventi manutentivi per preservarne la funzionalità ma necessitava di una riqualificazione energetica articolata, che consentisse un reale contenimento dei consumi energetici ed una migliore fruibilità complessiva.

«Data l’ingente spesa prevista – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - abbiamo pertanto partecipato allo specifico bando del Ministero delle attività culturali per ottenere fondi: il progetto presentato è stato accolto con l’assegnazione di un cospicuo finanziamento, pari a 300mila euro. Abbiamo ritenuto inoltre di farci carico di ulteriori 117.500 euro, al fine di ricomprendere appieno gli interventi di riqualificazione da noi fortemente voluti e ritenuti adeguati alla rilevanza di tale edificio ed al suo ruolo storico, sociale e culturale per il territorio.»

I lavori, come da inderogabile cronoprogramma, inizieranno entro entro il prossimo 23 dicembre e prevedono: una nuova caldaia a condensazione e una pompa di calore, la cui tecnologia consentirà la refrigerazione degli ambienti durante il periodo estivo; la sostituzione del controsoffitto ed inoltre l’installazione di due macchine per il ricambio d’aria senza ricircolo, elemento di particolare rilevanza per le strutture atte ad ospitare contemporaneamente un grande numero di persone (la capienza piena del teatro è di 337 posti, di cui 285 in platea).

«Al termine dei lavori – conclude il primo cittadino - il miglioramento strutturale ed impiantistico sarà reale e immediatamente avvertibile per gli spettatori: il calore sarà infatti veicolato tramite una nuova rete di vetilconvettori che eviterà l'attuale disomogenea distribuzione fra i due piani. L’Erios sarà quindi un luogo pienamente rispondente ai criteri di risparmio energetico, di sostenibilità ambientale e davvero confortevole per il pubblico.»