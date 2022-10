Valdilana, nuove telecamere di videosorveglianza a Soprana

Nei prossimi giorni, a Valdilana, si procederà con l’installazione delle telecamere di video sorveglianza nel territorio della Municipalità di Soprana.

Le telecamere di ultima generazione troveranno una loro collocazione nella frazione di Baltigati, presso la piazza della chiesa parrocchiale in frazione Lanvario e nei pressi dello lo stabilimento industriale situato vicino al Santuario della Madonna della Neve, che si aggiungono al controllo visivo già in atto in frazione Rivarolo, dando in tal modo copertura a tutti gli accessi verso la Municipalità.

Si avrà così un controllo ed un monitoraggio h 24 per la sicurezza del territorio. La spesa totale è di circa di 10mila euro. Lo comunica il Comune, che aggiunge: “Per quando riguarda l'istallazione dei sistemi di videosorveglianza nella Municipalità di Mosso si attenderà il termine dei lavori sullo stabile comunale per poter poi posizionare delle telecamere”.