Biella Domani, si presenta il libro su “La Cgil e la grande crisi industriale. Gli eventi che hanno cambiato il Biellese”

Martedì 25 ottobre alle 18 presso il Salone della Camera del Lavoro di Biella, in Via Lamarmora 4, la Fondazione Biella Domani, insieme alla Camera del Lavoro di Biella e all'Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea, presenterà il libro di Federico Trombini "La Cgil e la grande crisi industriale (2001-2010). Gli eventi che hanno cambiato il Biellese".

Il libro, sottolineano Wilmer Ronzani e Mauro Barzan, rispettivamente Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biella Domani: "Il libro di Federico aiuta a ricostruire la storia di un decennio che ha cambiato il Biellese, quali e quante siano state le difficoltà con cui il Sindacato ha dovuto fare i conti nel tentativo di coniugare l'obiettivo di difendere le ragioni del lavoro con la necessità di gestire una fase economica, sociale e sindacale completamente nuova, che ha richiede la costruzione di un rapporto nuovo con i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese. Le riflessioni contenute nel libro possono contribuire ad una discussione che non sia solo di breve momento e sappia misurarsi con le sfide di un territorio che continua a vivere un preoccupante declino".

All'iniziativa prenderanno parte Sergio Cofferati, ex segretario generale della Cgil, Ermanno Rondi, imprenditore, all'epoca presidente dell'Unione Industriale Biellese e l'economista Emanuele Felice. L'autore del libro Federico Trombini è stato Segretario Segretario Generale della Camera del Lavoro di Biella.