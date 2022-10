ANPI, a Cossato un percorso della memoria per ricordare il sacrificio dei partigiani

Come anticipato nei mesi scorsi (leggi qui), verrà inaugurato un percorso della memoria per ricordare chi ha dato la vita per la libertà e il proprio paese. La cerimonia, realizzata dall'ANPI Cossato Vallestrona (col patrocinio del Comune), avrà luogo sabato 22 ottobre, in piazza Angiono, a partire dalle 10.30. Nelle scorse settimane, sono stati posizionati alcuni pannelli esplicativi accanto alle lapidi dei partigiani proprio per raccontare la loro vicenda. Ma non solo: anche gli avvenimenti che hanno portato alla loro morte affinchè la memoria di quanto accaduto viva anche nelle nuove generazioni. Il percorso prevede 9 punti nel territorio di Cossato e si estende ai luoghi degli eccidi di Mottalciata, Garella (Buronzo), Santa Liberata (Valdilana). Nei pannelli è inserito un QR Code che si collega al sito www.ricordare.eu per maggiori informazioni sull'evento specifico.