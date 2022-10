Casapinta: "Il lavoro di pulizia del territorio operato dai volontari, vanificato dai soliti incivili sporcaccioni"

Egregio Direttore,

ci terrei a denunciare a nome e per rispetto dei volontari che nel marzo 2022, previo ok verbale del Sindaco di Masserano, hanno impiegato una giornata oltre che a pulire discariche di Casapinta lo hanno fatto anche in questo sito confinante che è anche il punto d'ingresso che porta al Belvedere sul Lago delle Piane e monti sovrastanti, peraltro segnalato da Casapinta ma, ahimè, ignorato da Masserano, benché nel suo territorio.

Non vuole essere questa mia una sterile critica ma desidero porre l'attenzione al fatto che se non si fa rete per vigilare, prevenire e poi rimediare agli scempi degli incivili sporcaccioni, non miglioreremo mai la vivibilità del nostro territorio e se non lo valorizziamo non tratterremo qui i nostri giovani abitanti che se ne andranno, senza contare le potenzialità turistiche che potrebbero creare economia.

L'area, a marzo 2022, dopo il faticoso lavoro dei volontari, era pulitissima mentre oggi è nuovamente insudiciata da spazzatura di ogni genere. Auspichiamo che insieme, le persone di buona volontà del territorio, riescano ad arginare il fenomeno degli abbandoni e a mettere in campo iniziative per il rispetto e la tutela del mondo in cui viviamo ogni giorno.

Nella foto l'area dopo la pulizia effettuata dai volontari di Casapinta. Nella gallery gli abbandoni che insozzano ad oggi lo stesso spazio.