All’Unione Montana Biellese Orientale cantiere di lavoro per disoccupati

L'unione Montana Biellese Orientale gestisce un cantiere di lavoro per l'avviamento di 19 operai disoccupati iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego di Biella, e residenti a Coggiola, Crevacuore, Pettinengo, Pray, Sostegno, Strona, Valdengo e Valdilana. L’apertura del cantiere è prevista per marzo 2023, con 120 giornate lavorative di 5 ore per 5 giorni alla settimana.

Il bando è pubblicato sul sito internet dell’Unione ed indica requisiti, modalità di partecipazione e svolgimento del cantiere. Le domande di partecipazione alla selezione per la formazione della graduatoria devono essere inviate alla sede dell’Unione di Valdilana (frazione Crocemosso, via Mazzini 3) entro e non oltre le 12 del 25/11/2022.

Per informazioni si possono contattare l'ufficio protocollo dell'Unione (015737773 interno 1) oppure scrivere mail a protocollo@unionebielleseorientale.it