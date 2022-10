A Pettinengo parte pre scuola per la materna e per le elementari

Alla materna e alle elementari di Pettinengo che fanno capo dell’Istituto Comprensivo di Valdilana – Pettinengo, parte il pre scuola.

A permettere di fare partire il servizio è l’utilizzo del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del locale Istituto Comprensivo di Valdilana – Pettinengo, grazie a un accordo con quest’ultimo in base al protocollo d’intesa del 12.09.2000 sottoscritto tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l’ANCI e le OO.SS. nazionali, in materia di trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato ed erogazione dei servizi integrati per i piani dell’offerta formativa.

In particolare, il servizio pre scuola presso la scuola materna sarà svolto da 1 operatore del personale scolastico ATA per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 8:00; il servizio pre scuola alla primaria sarà svolto da n. 1 personale scolastico ATA per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 8:00.

Per il progetto il Comune corrisponderà all' Istituto la somma complessiva di € 1.000,00, a titolo di retribuzione accessoria da corrispondersi al personale scolastico impegnato nel servizio.