Domenica a Gaglianico torna il 49° Giro delle Cascine

Appuntamento a Gaglianico domenica mattina con la corsa su strada: As Gaglianico '74 organizza la 49ª edizione del “Giro delle Cascine”, storica gara biellese che quest'anno si arricchisce di un importante etichetta: sarà, infatti, prova unica del CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTESE assoluto e master FIDAL di corsa su strada sui 10 chilometri, oltre che prova valida per l’assegnazione del Campionato di Società assoluto. E non solo: la gara sarà anche 15ª prova del circuito “CORRIPIEMONTE STRADA”. Grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano, l’AS Gaglianico 74, allestirà un percorso di 10 chilometri CERTIFICATO tutto su asfalto. La certificazione dei tempi avverrà con chip a cura di “Enter srl”.

PARTNERSHIP

L'organizzazione dell'evento, come accennato, è del Gaglianico 74 con il supporto di Protezione Civile di Vigliano Biellese, Aib Biella Orso, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, GS Graja, ANA Gaglianico e con la partnership di Lauretana, Menabrea, Dolce Manna, Zegna Baruffa, Alternativa, Conad Candelo e Gaglianico, Studio Receptum, Pasticceria Massera, Lattoniere Galavotti Mauro, Bibosport, Autoriparazioni Schiapparelli, AV Car, Fratelli Carlino, Capitan Custer Caccia e Pesca, New Bim Bum Bar e Aiazzone Macelleria&Cucina.

DOPPIA PARTENZA

Per dare più risalto alla gara femminile, quest’anno il Gaglianico 74 ha deciso di effettuare una doppia partenza: tutte le donne (e i master maschili over 60) prenderanno il via 10 minuti prima di tutti gli altri uomini. ISCRIZIONI Le iscrizioni a tariffa agevolata (12 euro) sono possibili sino alle ore 24 di giovedì 20 ottobre tramite i consueti canali Fidal: sarà possibile prendere parte all'evento iscrivendosi anche domenica mattina prima della partenza in segreteria gare nella palestra delle scuole adiacente il campo Miller Rava di Gaglianico al costo di 15 euro. IL

PROGRAMMA

- Ore 8.00 = Ritrovo e apertura iscrizioni (giorno gara) 49° GIRO delle CASCINE Consegna pettorali con pacco gara presso la palestra Francesco Petrarca - Piazza Avignone 1 - Ore 9.00 = Chiusura iscrizioni GIORNO GARA - Ore 9.30 = 1ª Partenza: DONNE - SM 60 - SM 65 a seguire - Ore 9.40 = 2ª Partenza: AM - JPSM - SM35 - SM40 - SM 50 - SM 55 - Ore 10.30 = Partenza Passeggiata nel Giro delle Cascine “Camminata Ludico Motoria“ km. 4 - Dalle ore 11.00 = Premiazione

I PREMI

I primi 5 classificati assoluti uomini e donne si divideranno un montepremi di circa 700 euro in buoni benzina. Verranno poi premiati i primi 5 di ogni categoria d'età prevista (da JP a S70+) con un montepremi totale di altri 1200 euro in buoni benzina. Alle prime 3 allieve e ai primi 3 allievi andrà invece un premio in natura. Come ogni anno verranno assegnati dei premi speciali: il Trofeo Flavia e Giorgio Scudellaro alla miglior squadra della classifica a punti; il Trofeo Barbara Lorenzi alla miglior squadra della classifica femminile a punti; il Trofeo Roberto Febbraio al 1° o alla 1ª classificata nata nel 1974; il Gran Premio Elio Cerruti al 1° e alla 1ª residente a Gaglianico; il Trofeo Italo Moi al 1° Alpino; il Gran Premio Irma e Ezio Cappio al 1° e alla 1ª classificata per somma tempi tra la Biella-Graglia e il Giro delle Cascine.

GLI ISCRITTI

Sono circa 180 gli atleti preiscritti quando mancano ancora un paio di giorni alla scadenza (ma si potrà iscriversi anche il giorno di gara), tra loro alcuni personaggi di spicco dell'atletica regionale. Flavio Ponzina e il biellese Matteo Lometti della Brancaleone Asti, il sempreverde viglianese Gabriele Beltrami del Pont Saint Martin, il campionissimo Massimo Galliano (tre volte campione del mondo a squadre in corsa in montagna, una volta campione del mondo master e una volta campione europeo) e presente insieme al figlio Mattia (entrambi della Roata Chiusani), l'ultramaratoneta biellese Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi), il vercellese Matteo Pezzana (Cambiaso Riso Genova), i valsesiani Francesco Guglielmetti e Nicolò Fontana (Fulgor Prato Sesia), la solita grande rappresentanza del Santhià con Maria Di Napoli, Paolo Boggio, Vezio Bozza, Marco Gulmino e Emanuele Ladetto su tutti, il giovane biellese Paolo Orsetto (Atl. Vercelli 78) e le altrettanto giovani talentuose Matilde Bonino e Ludovica Megna (Stronese). Insomma, soprattutto in ambito maschile, al momento è veramente difficile trovare un favorito assoluto.

COSI' LO SCORSO ANNO

Nella passata edizione podio tutto biellese con Stefano Velatta primo, Vincenzo Stola secondo e Massimiliano Barbero Piantino terzo. Tra le donne, invece, si impose Arianna Reniero davanti a Chiara Schiavon e a Ludovica Megna.

LA PASSEGGIATA APERTA A TUTTI

Contestualmente al “Giro delle Cascine” competitivo, il Gaglianico 74 organizza anche la “Passeggiata nel Giro delle Cascine”, una corsa/camminata libera a tutti non competitiva e ludico motoria libera a tutti su un percorso di circa 4 chilometri completamente pianeggiante. L'iscrizione è fissata in 5 euro e sarà possibile il giorno dell'evento sino alle ore 10.03, ovvero mezz'ora prima della partenza, fissata alle ore 10.30. L'organizzazione devolverà 1 euro per ogni iscritto all'AIAS d Gaglianico, associazione che si occupa di tutelare e promuovere il diritto delle persone disabili alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro e all'integrazione sociale. A tutti i partecipanti un pacco gara.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni contattare Alberto Cappio, presidente del Gaglianico 74 e del comitato organizzatore al numero 339.7123903, oppure via mail all'indirizzo vc008@fidal.it, oppure sul sito societario www.gaglianico74.it