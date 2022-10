Settimana Europea dello Sport ACES, i premiati alla “Cittadella Biellese dello sport”, FOTO

Poco meno di un mese fa, in occasione della Settimana Europea dello Sport, “Terra della Lana - sport, benessere, turismo e moda - European Community of Sport 2023” ha organizzato in piazza Martiri della Libertà la “Cittadella Biellese dello Sport”.

Grazie alla preziosa partnership con Decathlon era stato consegnato ai partecipanti un questionario in cui si chiedeva ai ragazzi di segnalare la scuola di provenienza e quale sport avessero preferito.

Oggi nella sala consigliare di Palazzo Oropa sono stati premiati l’Istituto comprensivo San Francesco d’Assisi (rappresentato dalla dirigente Monica Pisu) e il Tennistavolo Biella (a ritirare il premio c’era il presidente Cesare Erba), rispettivamente la scuola e l’associazione sportiva che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. All'istituto sono stati regalati un set da hit ball e all'associazione una card da spendere nei negozi Decathlon.

“In occasione della ‘Cittadella Biellese dello Sport’ il tempo ha cercato di metterci i bastoni tra le ruote, con un forte temporale abbattutosi sul centro città nel pomeriggio, momento in cui ci aspettavamo la massima affluenza, ma i dati relativi alla mattinata sono stati molto lusinghieri – commenta l’assessore all’Istruzione pubblica Gabriella Bessone -. Infatti davvero in tanti hanno potuto andare alla scoperta di diverse discipline sportive presenti nei molteplici stand allestiti in piazza, dove le diverse società che hanno aderito al nostro invito hanno proposto giochi e percorsi motori per i più piccoli, unitamente a dei campi per provare a giocare. Lo sport deve continuare a rafforzare i legami reciproci ed essere strumento efficace per immaginare e plasmare il futuro che vogliamo. Lo sport non fa solo bene alla salute fisica, ma è anche benefico per il proprio benessere mentale”.

Il coordinatore del Comitato organizzatore Terre della Lana Roberto Carta Fornon ha ringraziato Decathlon per la loro collaborazione (presente in Comune anche la direttrice del centro Decathlon di Chiavazza Rosaria Anna Tarantino) sottolineando come “per il 2023 contiamo di avere duecento manifestazioni. Il calendario sarà svelato entro fine anno, quando si conosceranno maggiori dettagli anche sugli altri eventi, non solo sportivi, che caratterizzeranno ‘Terra della Lana - sport, benessere, turismo e moda - European Community of Sport 2023”.

“Noi di Decathlon abbiamo l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti e siamo felici di essere al fianco di ACES in questa importante iniziativa: attraverso il coinvolgimento di Comuni, scuole e studenti in tutta Italia portiamo avanti l’impegno comune di promuovere la pratica sportiva e diffondere la cultura dello sport - ha detto Federico Zanchin responsabile di Decathlon -. L’evento si è svolto su più piazze italiane, ma a Biella è stato particolare in quanto erano presenti moltissime scuole e tante Federazioni sportive e non una sola. Sono state oltre 250 le schede e il Tennistavolo Biella ha sbaragliato la concorrenza. Sono invece stati più di 100 gli studenti dell’Istituto comprensivo San Francesco d’Assisi, a cui andranno due kit di scoperta sportiva”.