Biella Corse, una super giornata al Rally del Rubinetto

"Quella del Rally del Rubinetto è stata per noi una "super giornata", tant'è che, grazie ai nostri quattro equipaggi, siamo riusciti a piazzarci al secondo posto fra le Scuderie ..." inizia così il commento di Alberto Negri, "Team Manager" di Biella Corse al termine del 29° Rally del Rubinetto, gara a validità nazionale che si è corsa questo fine settimana fra le province di Novara e Vercelli. "Addirittura, a una prova dal termine, siamo stati a un passo dal piazzare 3 auto nella "top ten"! Purtroppo Tasinato, che era a pochi secondi dai primi dieci, nell'ultima prova si è girato e ha così perso due posizioni. Sono stati comunque tutti bravissimi: Bestetti-Nicastri, ottimi ottavi assoluti al loro esordio con la Skoda Fabia, anche se rallentati da una foratura. E poi Federico Romagnoli, in gara con Tullio Tonati ... la sua è stata una gara strepitosa! Questo ragazzo ha solo 24 anni, era alla sua prima gara su di una Volkswagen Polo R5 e si è piazzato sul terzo gradino del podio! Infine Fausto Ingignoli sempre forte con la sua Peugeot 208 R2B, ben piazzato al termine pur gareggiando in una classe affollatissima!" In dettaglio ... Federico Romagnoli e Tullio Tonati, in gara con una Volkswagen Polo R5 (gruppo RC2N, classe R5) della Pool Racing di Cassano Spinola, in provincia di Alessandria, hanno chiuso al 3° posto assoluto, terzi anche di gruppo e di classe.

"Sono molto contento" ha commentato il pilota al termine "non mi aspettavo di salire sul podio. E' stata proprio una bella gara e, fra l'altro, mi sono divertito tantissimo!" Daniele Bestetti e Mattia Nicastri, che erano per la prima volta alla guida di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5) hanno invece chiuso all'8° posto assoluto, ottavi di gruppo e di classe. "Dopo anni di tentativi" ha raccontato il navigatore all'arrivo, “siamo finalmente riusciti a portare in gara una di queste R5, una Skoda davvero performante. Dobbiamo ancora fare chilometri e chilometri per utilizzarla nel modo corretto ma diciamo che l'inizio non è stato male. Proveremo a fare un 2023 scoppiettante!" Pierangelo Tasinato e Luca Pieri, con un'altra Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5), hanno terminato la gara al 13° posto assoluto, dodicesimi di gruppo e di classe e terzi nella classifica della categoria "over 55". "Siamo soddisfatti" ha raccontato il pilota al termine.

“Sabato siamo partiti tranquilli e domenica, con gli assetti e le regolazioni giusti siamo andati bene. Peccato per quell'ultima prova ... eravamo undicesimi assoluti, a un passo dai primi dieci. Purtroppo, partiti forte, ci siamo girati all'inizio e, avendo perso tempo prezioso, siamo retrocessi in tredicesima posizione. Adesso, se riusciremo a trovare qualche sponsor, vedremo di andare a fare la finale, al Rally di Pico, per la categoria Over 55!”. Fausto Ingignoli e Stefano Pistoresi, invece, per la prima volta in gara insieme sulla consueta Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4) hanno terminato la gara al 47° posto assoluto, diciassettesimi di gruppo e dodicesimi di classe. Infine il navigatore Biella Corse Ilvo Rosso, che ha gareggiato a fianco del pilota Giacomo Bizzini su di una Opel Kadett GSI (gruppo RC5N, classe N3). Hanno terminato al 53° posto assoluto, sedicesimi di gruppo e quinti di classe. "La nostra è stata una bella gara ... i tempi c'erano, purtroppo siamo stati penalizzati da una rottura a un supporto che ci ha fatto perdere minuti preziosi. Concludo dicendo che con Bizzini il super divertimento con Bizzini … non manca mai!" La parola torna ad Alby Negri, per i prossimi impegnativi appuntamenti. "Ora pensiamo a Como, che si corre questo fine settimana, dove chiuderemo il Trofeo Toyota Yaris ... con una sorpresa! Dopodiché ci concentreremo su Bassano, dove, la settimana successiva, con Luca Rossetti ci giocheremo il campionato IRC 2022!”