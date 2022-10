A Biella un seminario di Taiji Quan con il maestro cinese Li

Natalina Bassetto, istruttrice di Taiji Quan e di Qi Gong e responsabile della scuola Tartaruga di Giada, ha il privilegio di ospitare e il piacere di condividere la presenza del maestro Li che, dopo tre anni di impedimenti dovuti alla pandemia e in occasione del suo tour in Europa, torna a Biella per proporre un seminario di Taiji Quan, iniziativa che aveva tenuto con successo nel 2019 e che oggi ripropone per i giorni 22 e 23 ottobre.

Tutti gli allievi del Fondo Edo Tempia, da sempre in primo piano nella prevenzione e nella cura dei malati oncologici, e della scuola avranno dunque l’opportunità d’imparare lo stile del maestro Li, discendente da una dinastia che da generazioni si tramanda e interpreta in modo unico e misteriosi i canoni di quest’arte antichissima. La maestra Natalina Bassetto, che da anni collabora con il Fondo Edo Tempia, sarà lieta di accogliere, previa iscrizione, i partecipanti al seminario nella palestra dell’istituto Losana di Biella, in via Garibaldi 11.

Per informazioni e iscrizioni 348.7403129.