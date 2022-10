Anche il Liceo “Avogadro” alle giornate del FAI

Sabato 15 e domenica 16 si sono tenute le Giornate d’Autunno del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano. Da anni la manifestazione, occasione per aprire ai visitatori luoghi e monumenti del territorio il cui accesso non è sempre possibile, coinvolge gli studenti delle scuole superiori. Gruppi di studenti del Liceo “Avogadro” hanno illustrato gli edifici e i misteri di Rosazza.