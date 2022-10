Legna da ardere: boom di richieste e prezzi in aumento anche nel Biellese

Almeno per il momento le temperature sono abbastanza clementi, ma non c'è da stare sereni: prima o poi il freddo arriverà e non ci sarà scampo, si dovrà accendere. Con il caro bollette tante famiglie sono però ricorse al camino o alla stufa. Bene se già ce l'avevano in casa, meno bene se la stufa l'hanno dovuta acquistare, perchè c'è una richiesta infinita e si va a rilento a produrle. Il pellet è venduto a prezzi quasi proibitivi ed ecco che è boom di richiesta di legna.

"Rispetto agli anni passati c'è una grande richiesta di legna da ardere - spiega Gabriele Martinazzo della T.S.M. Martinazzo e Trombin - . Si può dire tranquillamente che è triplicata. Si tagliano boschi in alto e in basso ma è chiaro che un conto è lavorare in una ripa e un conto in pianura. E anche i costi cambiano. Anche produrre costa più di prima se si calcola anche il combustibile per gli attrezzi per esempio. Da 13 euro a quintale che costava l'anno passato adesso siamo passati a 16".

Difficile per un'azienda stare dietro alla produzione, per diversi motivi: "Crescere fa paura - continua Martinazzo -. Oggi lavoriamo tanto perchè c'è molta richiesta e domani? Dietro a questa situazione c'è il caro energia, ma se dovesse cambiare qualcosa cosa facciamo? Non possiamo permetterci di ampliarci non essendo sicuri di non tornare indietro". Altro problema la manodopera: "Si trova personale a fatica - conclude Martinazzo - . Quello della legna è un lavoro pericoloso e faticoso".