Banca Sella lancia la carta prepagata per i giovani in plastica riciclata dagli oceani

Una nuova carta prepagata realizzata esclusivamente con plastica riciclata dagli oceani, rivolta ai ragazzi dai 12 anni in su, e abbinata ad un’app per imparare a gestire via smartphone i primi risparmi, le cene con gli amici e gli acquisti online e in negozio.

Banca Sella lancia una nuova soluzione dedicata ai propri clienti per mettere a disposizione dei loro figli uno strumento green e semplice da utilizzare nel primo approccio con la gestione della moneta digitale.

La carta prepagata Sella Junior ha una forte impronta sostenibile essendo stata prodotta, fra le prime in Italia, con il “Parley Ocean Plastic”: si tratta di un materiale completamente riciclato ricavato da oggetti di plastica come reti da pesca, rifiuti e bottiglie raccolti sui fondali e sulle spiagge di tutto il mondo, grazie all’aiuto di governi ed enti locali dei paesi che aderiscono all’iniziativa lanciata da Parley, l’organizzazione ambientale nata nel 2012 per sensibilizzare sulla bellezza e fragilità degli oceani.

Pensata per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni la carta prepagata prevede anche una versione dell’app Sella completamente dedicata a loro e collegata all’app dei genitori. I ragazzi potranno così gestire le proprie spese in autonomia, anche all’estero, e attraverso l’app visualizzare i movimenti e utilizzare funzionalità come le statistiche o il “salvadanaio digitale” che permette di risparmiare piccole somme di denaro. I genitori, tramite la loro app Sella o l’internet banking, potranno ricaricare istantaneamente la carta così come bloccarla e riattivarla in caso di necessità, limitarne alcuni utilizzi, oltre a poterne monitorare il saldo e i movimenti.

“Con Sella Junior il Gruppo conferma il forte impegno a favore di iniziative sostenibili. Il particolare materiale con cui è stata realizzata la carta si inserisce infatti nel quadro delle soluzioni green che abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti, per contribuire ad aumentare l’attenzione sull’impatto ambientale delle nostre scelte – afferma Luca Ferrarese, head of retail & affluent di Banca Sella –. Lanciamo questo nuovo servizio alle famiglie nostre clienti che possono ora mettere a disposizione dei loro figli un primo strumento utile ad acquisire maggiore consapevolezza nei propri comportamenti di spesa e risparmio”.