Concerto del coro Noi Cantando alla chiesa di San Filippo

Venerdì 28 ottobre, presso la Chiesa di San Filippo, il coro “Noi Cantando”, composto da circa 40 elementi biellesi e diretto da Monica Magonara, accompagnerà i presenti in una serata di musica e riflessioni per concludere l’ottobre missionario.

Alcune immagini e testimonianze dei giovani che, nell’estate scorsa sono stati nelle isole di Capo Verde presso i Padri Cappuccini e nel Sud del Perù a Wilcabamba, presso la missione dell’Operazione Mato Grosso, accompagneranno la serata. E’ una bella occasione per condividere i progetti a favore dei poveri, dei giovani, dei bambini di quelle località. Un'occasione per vivere, attraverso le armonie della musica che ci verrà proposta, il desiderio di un mondo migliore per tutti.