Ubriaco tenta più volte di buttarsi in mezzo alla strada al passaggio delle auto (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri a Valdilana per un uomo sotto l'effetto dell'alcol. È successo ieri, 18 ottobre, a Trivero: stando alle testimonianze di alcuni passanti, il 55enne avrebbe tentato più volte di buttarsi in mezzo alla strada al passaggio delle auto. In seguito, è stato rintracciato dai militari poco distante e riaccompagnato a casa.