Biella, un pezzo di lampione cade su una panchina: Vigili del Fuoco in piazza Martiri (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco in piazza Martiri, a Biella. Stando alle informazioni raccolte, un pezzo di lampione si sarebbe staccato precipitando a terra, sopra una panchina. Sul posto, oltre alla squadra per la messa in sicurezza, anche la Polizia locale per la viabilità. Al momento, l'area interessata è stata transennata.