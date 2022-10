Biella, ubriaca disturba presenti dentro locale: trasportata in ospedale

È stato necessario l'intervento congiunto di 118 e Carabinieri per calmare una donna visibilmente ubriaca. È successo nella serata di ieri, 18 ottobre, all'interno di un locale di Biella: stando alle ricostruzioni del caso, avrebbe cominciato a creare problemi e disturbare i presenti. In seguito, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.