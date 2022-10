Alla porta due uomini: “Salve, vogliamo smagnetizzare l'oro in casa”. Ma la 69enne li fa scappare

Coppia di malviventi si presenta alla porta ma la residente non casca nel tranello e li fa allontanare. È successo ieri, 18 ottobre, a Cavaglià: stando alle ricostruzioni del caso, due uomini si sono portati sul ciglio di un'abitazione mostrando una tessera non meglio identificata.

Alla donna avrebbero spiegato di trovarsi lì per alcune operazioni di routine. Come ad esempio un intervento di smagnetizzazione dell'oro presente in casa. La 69enne non gli ha creduto e ha minacciato di allertare i Carabinieri. I due non hanno perso tempo e si sono allontanati a gran velocità. In seguito, la donna ha raccontato quanto accaduto ai militari dell'Arma che ora indagano per risalire all'identità dei malviventi.