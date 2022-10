Abbandona rifiuti a Mongrando. Ma viene scoperto e multato, Filoni: “Tolleranza zero”

Ancora rifiuti abbandonati nel territorio di Mongrando. Ma stavolta il responsabile è stato individuato e multato. Lo comunica il Comune con le parole del sindaco Antonio Filoni: “Grazie alla collaborazione e alle segnalazioni dei cittadini, unitamente all’attività di indagine della Polizia Locale, è stato individuato il responsabile. Non è la prima volta che accade, e anche stavolta il responsabile è stato sanzionato. Come già scritto e annunciato negli anni scorsi, tolleranza zero per chi abbandona rifiuti. Chiedo ancora la collaborazione della cittadinanza nel comunicare simili comportamenti”.