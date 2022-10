“Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi” , la presentazione oggi all'Itis di Biella

Il Corso di Formazione tecnica superiore (IFTS) è rivolto a giovani diplomati che intendono specializzarsi in cybersicurezza. La progettazione ha visto l’ITIS Quintino Sella come capofila della partnership con l’ENAIP Piemonte, l’Università del Piemonte Orientale e le imprese del settore Rekordata e Robinson.

Il corso sarà a numero chiuso e prevede una parte teorica e una pratica da svolgere in aziende del settore anche biellesi che hanno mostrato sempre più attenzione agli studenti dell’indirizzo “Informatica”. In parte le lezioni si terranno all'Itis, in parte all'Enaip e in parte nelle aziende che hanno aderito al progetto. Il corso è finanziato dal Bando IFTS 2022 della Regione Piemonte.

Le inscrizioni dovranno pervenire entro il 30 novembre iscrivendosi sul sito dell'Enaip.