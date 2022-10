Il Bona ha celebrato gli Erasmus Days 2022 in Francia e in Estonia

Si sono appena conclusi gli Erasmus Days 2022, un’iniziativa che coinvolge beneficiari e protagonisti del Programma Erasmus+ in una serie di eventi che si svolgono in tutta Europa.

L’Istituto “Eugenio Bona” ha celebrato queste giornate con due interessanti iniziative che hanno riguardato gli studenti e i docenti. Una di queste ha portato le professoresse Carlotta Baccino e Claudia Casazza nei giorni scorsi a Le Havre, in Francia, per organizzare la mobilità per un gruppo di allievi dell’Istituto che partiranno nei prossimi mesi per questa destinazione. Un’opportunità unica per i suoi studenti che potranno confrontarsi con nuovi ambienti di apprendimento, con una cultura e con una lingua diversa e mettere in gioco le loro competenze nella realizzazione di un appassionante progetto con gli allievi francesi.

Negli stessi giorni, la professoressa Debora Bazzano e il professore Alberto Fontanella hanno seguito un corso di formazione a Tallinn, in Estonia sul Digital STEAM e sono tornati con tante idee da realizzare in classe e da condividere con i colleghi.

L’Erasmus è un fiore all’occhiello dell’Istituto Bona. Grazie all’Accreditamento, ottenuto per il settore scuola nell’ambito del Programma Erasmus+ 2021-2027, proseguono dell' istituto le iniziative a sostegno della mobilità internazionale. L’Accreditamento è una grande occasione per aprire la scuola all’Europa, per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento e per contribuire a creare uno spazio europeo dell’istruzione. Ma la grande novità, introdotta dal Programma Erasmus 2021-27, è la mobilità degli allievi che potranno recarsi all’estero per brevi o lunghi periodi, fino ad un massimo di un anno, grazie al finanziamento Erasmus. E’un’opportunità importante per il significato “personale” di questa esperienza.

Vivere e studiare in un contesto internazionale strutturato e ben organizzato, confrontarsi con culture e mentalità diverse, essere coinvolti quotidianamente nelle attività e nei processi di una realtà didattica straniera di cui si diviene parte, permette di aprirsi a nuove prospettive, di acquisire e migliorare le proprie competenze e di accrescere il proprio patrimonio umano e culturale. La caratteristica principale dell’Accreditamento, rispetto ai precedenti progetti Erasmus, è la possibilità di pianificare le mobilità con una strategia a lungo termine che permette di investire nel futuro in linea con gli obiettivi e con le esigenze formative della scuola.

La strategia di sviluppo 2021-2027 dell'istituto, strutturata in obiettivi e sotto-obiettivi, intende proiettare il Bona nel panorama internazionale.