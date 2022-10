Scuole Quaregna Cerreto, novità tariffe mensa. Ecco quali

Novità nelle scuole di Quaregna Cerreto.

Premessa: per i residenti non cambia nulla, il costo del buono pasto a mensa resta fissato a € 5,00 (il Comune paga la differenza di 90 centesimi per ogni buono pasto ). I non residenti pagano ogni buono € 5,90 come è sempre stato, ma tra loro quest'anno ci sono anche i cossatesi, che fino all'anno passato pagavano come gli allievi di Quaregna Cerreto che dagli anni '90 ad oggi beneficiavano degli effetti di una convenzione stipulata tra le amministrazioni.

"La stessa convenzione - spiega il sindaco Katia Giordani - prevedeva che gli allievi di Quaregna Cerreto che andavano che frequentavano le scuole di Cossato pagavano come i residenti di Cossato. Cossatesi e bambini di Quaregna Cerreto erano dunque equiparati nelle scuole dei due comuni".

Che cosa è cambiato? "Nel 2021 - continua il primo cittadino - il Comune di Cossato ci ha avvisato che non era più disponibile a rinnovare la convenzione, per cui i nostri ragazzi che frequentano le scuole di Cossato avrebbero pagato il buono mensa per intero. Chiaro, a questo punto, che abbiamo dovuto adeguare le tariffe anche noi. Restano comunque sempre le riduzioni per le famiglie con più figli e a seconda della fascia di reddito e Isee. Coloro che rientrano tra i beneficiari dovranno consegnare come sempre l'apposita documentazione al proprio Comune di residenza cui spetta di compensare le eventuali differenze".