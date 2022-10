Ponderano, arriva fotovoltaico nelle scuole

Con Delibera Consigliare n. 12 del 31/05/2022 il Comune di Ponderano ha predisposto la realizzazione di un impianto fotovoltaico su edifici di proprietà comunale. Il Valore del progetto è di 120.000 mila euro, da finanziarsi con applicazione avanzo libero, in attesa di procedere all’adesione ai bandi PNRR”.

In questi giorni la giunta ha firmato un atto di indirizzo che riguarda il progetto che dovrà prevedere la produzione di circa 60 – 80 kWp con immissione dell’energia in rete ed importi di produzione detraibili dai consumi degli edifici comunali.

In particolare, i pannelli saranno installati in via preferenziale e nell’ordine nell'Edificio della scuola elementare/media, al Centro sociale di Via Mazzini e nell' Edificio della materna /asilo.