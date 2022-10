Biella, quartiere Chiavazza: c'è lo stop vicino alle poste, FOTO

Modifiche alla viabilità a Biella, nel quartiere di Chiavazza presso l'ufficio postale.

Al posto del triangolo che indica l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada nella quale ci si immette o che si va ad attraversare, in via Firenze all'incrocio con via Coda, è arrivato lo Stop, che indica l’obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area di intersezione.

Un altro cartello di Stop è stato messo in via Coppa, sempre all'incrocio con via Coda, dall'altra parte della strada.