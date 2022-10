AMSAP, abbinamento riuscito con il 4° Memoriale Enrico Leone

Abbinamento riuscito fra la "Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca" e il 4° Memoriale Enrico Leone, evento che è andato in scena questo fine settimana a Pollone, in provincia di Biella.

"Abbiamo proposto agli organizzatori del Memoriale di farlo insieme, in concomitanza con l'appuntamento ASI" ha spiegato sabato sera, durante la presentazione dell'evento, il Presidente di AMSAP, Carlo Tarello; "eravamo a inizio settembre, al nostro appuntamento "Anti '45" e, vista la data delle elezioni e la necessità di modificare i calendario, era uno spostamento che si poteva fare ... e l'abbiamo fatto". Un abbinamento che ha "portato bene" visto che l'elenco iscritti ha raggiunto quota 57 auto e, con le 7 motociclette del MotoClub Perazzone - Cavallini, la quota massima di 60 partecipanti è stata persino superata. Domenica mattina i vertici di AMSAP, con gli organizzatori dell'evento hanno registrato il "video istituzionale" che è poi stato inviato ad ASI come "contributo di Biella" alla Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca. Appuntamento che è poi stato ricordato durante tutta la giornata, dalla partenza alla sfilata agli Orsi, a pranzo e ancora nel pomeriggio, durante la "prova di abilità" Zero Time.

"Prova che è stata proposta e predisposta da AMSAP con gli amici della Scuderia Giovanni Bracco" ha spiegato il Segretario di AMSAP, Lucio Ferrigo, "e che è stata un po' la "ciliegina sulla torta" dell'evento. Un giochino che è piaciuto a tutti e che ha convinto anche gli organizzatori del Memoriale Leone per i quali questa piccola prova di regolarità era una cosa del tutto nuova”.