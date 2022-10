Salute: terapia per adolescenti e dove trovare le opzioni migliori a Biella

L’adolescenza è un periodo di sviluppo caratterizzato da enormi cambiamenti a livello fisico, cognitivo e sociale. In questa fase, ragazzi e ragazze devono iniziare a trovare il loro posto nel mondo e affrontare un progressivo aumento delle responsabilità. Con la pubertà possono inoltre comparire incertezze legate al proprio aspetto fisico e agli stravolgimenti in atto nel proprio corpo. Secondo diversi studi, è relativamente comune per gli adolescenti avere problemi di natura psicologica. Uno studente delle superiori su tre mostrerebbe sintomi attribuibili alla depressione, come tristezza persistente o un senso di scoraggiamento. In questi casi, la psicoterapia può essere un utile strumento per costruire una sana autostima e sentirsi meglio con sé stessi.

Quando iniziare la terapia per adolescenti

Come abbiamo accennato, l’adolescenza è un momento delicato della vita ed è spesso una fase in cui ragazzi e ragazze non si sentono più a proprio agio nel condividere esperienze e pensieri con i genitori. La terapia può quindi diventare il momento in cui parlare liberamente dei propri dubbi e sentimenti in un ambiente sicuro e privo di pregiudizi. Con il supporto di un terapeuta, un adolescente sarà in grado di apprendere strategie positive per affrontare problemi e difficoltà quotidiane, così da intraprendere con serenità il suo percorso di crescita.

La psicoterapia è spesso di aiuto nei casi in cui siano presenti segnali di disagio chiari, come tendenza a isolarsi, bassa autostima, ansia persistente, tristezza, difficoltà nel concentrarsi e così via. Inoltre, un terapeuta può offrire utile sostegno agli adolescenti che abbiano subito trauma di diverso tipo, abbiano problemi di dipendenza, o si trovino in una situazione familiare difficile.

