Grande successo di pubblico per le Giornate FAI d’Autunno a Sostegno, Rosazza e Valdilana FOTO

Quasi 1800 presenze (oltre il 40% in più rispetto alle Giornate FAI di Primavera) hanno animato le Giornate FAI d'Autunno nel Biellese, esprimendo la gran voglia dei biellesi di tornare a vivere da protagonisti il proprio territorio!

A Sostegno, Rosazza e Valdilana, i 3 comuni sede dei luoghi aperti, è funzionata alla perfezione la macchina dei volontari che ha accolto, accompagnato e intrattenuto le tantissime persone che hanno accolto con entusiasmo l'invito del FAI a ri-scoprire luoghi noti e meno noti della nostra provincia.

"Non posso che esprimere la mia profonda gratitudine - ha commentato il nostro Capo Delegazione Davide Furfaro - per le tantissime persone che non solo nelle due Giornate d'Autunno, ma per settimane hanno dedicato il loro tempo all'organizzazione e alla cura di questo evento così importante: i delegati e i volontari del FAI innanzitutto, e i ragazzi del FAI Giovani, ma anche i Comuni con le associazioni e le Pro Loco, come i tanti giovani studenti delle scuole superiori biellesi che insieme ai loro docenti animano il progetto Apprendisti Ciceroni del FAI".

Le iniziative del FAI di Biella non si fermano qui. Sono già in programma due appuntamenti aperti a tutti: una giornata dedicata alla visita di Bergamo alta e del suo gioiello, Palazzo Moroni, già bene FAI, che sabato 5 novembre sarà visitato insieme ai delegati bergamaschi. Mentre per domenica 23 ottobre il FAI propone una lezione di avvicinamento al golf presso il Golf Ponte Cervo a Biella.