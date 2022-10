A novembre Papa Francesco sarà ad Asti

Sabato 19 novembre, in occasione del compleanno di un familiare, Papa Francesco sarà ad Asti. Il giorno successivo presiederà la messa alle 11 in Cattedrale, mentre domenica pomeriggio farà rientro in Vaticano.

Il momento pubblico sarà quindi la domenica con la messa, dato che la visita del Santo Padre di sabato sarà di tenore familiare. “Siamo contenti che il Santo Padre venga ad Asti – ha affermato il vescovo di Asti monsignor Prastaro – La nostra città deve poter dimostrare di essere la città cara al Santo Padre, mostrando al mondo una bella immagine di sé. Il papa ad Asti si sente a casa e viene trattato come uno di famiglia”.