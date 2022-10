Il Comune di Pettinengo vicino alle scuole con un contributo

L'amministrazione Bosso anche questo anno ha deliberato un contributo da dare Istituto Comprensivo Valdilana - Pettinengo.

Obiettivo: sostenere la qualità dell’offerta formativa, considerata l’importanza di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e dei ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo, in un adeguato contesto cognitivo e didattico, garantendo pari opportunità di educazione, cura e relazione.

"Per questo Comune - si legge nella delibera - è importante contribuire all’aggiornamento dei piani di emergenza dei plessi e della documentazione tecnica ad essi correlata, considerando che la scuola non riceve finanziamenti specifici per questa tipologia di opere".