Coggiola, il Comune annuncia: “Accensione anticipata degli impianti di riscaldamento”

“L'ordinanza n. 27 del 14/10/2022 consente l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento dal 15/10/2022 fino al 22/10/2022 per un massimo di 5 ore giornaliere”. Lo scrive il comune di Coggiola sul proprio sito web. E aggiunge: “Il riscaldamento andrà regolato a non più di 19 gradi nelle abitazioni, negli uffici e nei negozi e a 17 gradi negli edifici industriali, artigianali, con una tolleranza per entrambi di 2 gradi in più o in meno”.