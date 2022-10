Trasferta a Domodossola per la SPB Ilario Ormezzano Sai

La terza giornata di campionato prevede una lunga trasferta per i biellesi, impegnati a Domodossola domenica alle 18 alla palestra Giorgio Spezia in via Natale Menotti 7. Si tratta di una gara che nasconde delle insidie per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che non deve adagiarsi sulle due vittorie passate e continuare a giocare come sa fare.

“Conosciamo le squadre come Domodossola - dice il palleggiatore Riccardo Sganzetta -.In casa hanno la caratteristica di non mollare mai, quindi non avremo vita semplice. L’importante sarà mantenere l’attenzione alta e imporre il nostro gioco, alzando il ritmo e il livello tecnico. Sappiamo di avere le qualità per disputare una buona partita, ora bisogna mettere in campo quello che facciamo durante la settimana e vincere.” Dopo le due partite vinte per 3 a 0, la squadra è carica e l’entusiasmo è tanto. Si continua a lavorare in palestra e spingere in allenamento, per continuare con questa striscia positiva di prestazioni e risultati.