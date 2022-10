Podismo, le corse della settimana fino al 23 ottobre

- 23 domenica, Gaglianico, Giro delle Cascine. Manifestazione nazionale bronze di corsa si strada - Km 10. Percorso certificato. Prova unica campionato regionale individuale assoluto e master Fidal e Cds assoluto 2022 15° prova Corripiemonte Strada. Il programma prevede alle Ore 8.00 = Ritrovo e apertura iscrizioni (giorno gara) 49° GIRO delle CASCINE Consegna pettorali con pacco gara presso la palestra Francesco Petrarca - Piazza Avignone 1; Ore 9.00 = Chiusura iscrizioni GIORNO GARA Ore 9.30 = 1a Partenza: DONNE - SM 60 - SM 65 a seguire Ore 9.40 = 2a Partenza: AM - JPSM - SM35 - SM40 - SM 50 - SM 55 Ore 10.30 = Partenza Passeggiata nel Giro delle Cascine “Camminata Ludico Motoria“ km. 4 circa Ore 11.00 / 11.15 circa = Premiazione. Il 49° Giro delle Cascine è una gara di corsa su strada “TUTTO ASFALTO” riservata ai tesserati FIDAL (Allievi / e - Junior - Promesse - Senior 23/99) e RUNCARD e EPS RUNCARD (previa presentazione Certificato Medico “Atletica Leggera”) per i settori Maschile e Femminile in regola con il tesseramento 2022. Tempo max 1h 30 minuti CRONOMETRAGGIO con Chip a cura di “Enter srl”; PREISCRIZIONE: nella sezione ON-LINE dedicata della propria società e, in via eccezionale inviando una mail a : sigma.piemonte@fidal.it riportando come oggetto “iscrizioni Gaglianico 23/10”, inviando i seguenti dati: N° TESSERA - COGNOME - NOME - ANNO DI NASCITA - CODICE SOCIETA’ - DENOMINAZIONE SOCIETA’ 1 a Fascia: Entro le ore 24.00 del 13/10 = €. 10,00 con pagamento tramite: BONIFICO 2 a Fascia: Entro le ore 24.00 del 20/10 = €. 12,00 pagamento con bonifico GIORNO GARA: €. 15,00 GIORNO GARA con pagamento in loco.

- 23 domenica, Biella Chiavazza, "A pè par Ciavasa". Alle 14,30. Camminata non competitiva a passo libero aperta a tutti. Proposta dal Gruppo Alpini di Chiavazza. Le iscrizioni sono in piazza XXV Aprile dalle 10 alle 14,20. La quota di partecipazione individuale è di 7 euro, con diritto di ritiro del cartoccio di caldarroste, medaglione ricordo e premi a sorteggio. Sono previsti premi per il primo classificato, per la famiglia più numerosa, il gruppo più numeroso e la società sportiva più numerosa. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato. Il percorso è di 5 Km su strada asfaltata.