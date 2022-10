Pallamano, torna in campo il Vigliano: sfida in salita con Crenna (foto di repertorio)

Torna in campo la pallamano agonistica che mancava a Biella e provincia da più di un decennio. L’ultima gara fu infatti disputata nel campionato interregionale di Serie B maschile da HC Biella, società nata dalla fusione delle storiche formazioni biellesi di Pallamano Biella e Valdhandball.

Tocca ora alla formazione Under 17 maschile di FC Vigliano Polisportiva scendere in campo domenica 23 ottobre alle 11 presso la Palestra Comunale di Vigliano Biellese per affrontare i pari età di Crenna, formazione gallaratese candidata alla vittoria del girone preliminare programmato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH). La sfida appare di quelle di Davide contro Golia, ma i ragazzi giallorossi capitanati da Paolo Brera sapranno scendere in campo per esprimere il massimo del loro potenziale di fronte al pubblico viglianese.

Gran parte della squadra ha infatti già disputato un campionato federale, sebbene sotto l’insegna dei pinerolesi di Exes 1984, durante la scorsa stagione. I giovani, guidati in panchina da Gianluca Bernardini e Simone Lugli, saranno in campo per dimostrare i progressi fatti durante le sedute di allenamento di questo inizio di stagione che ha visto aggiungersi al gruppo storico numerosi nuovi atleti.

Attesi all’esordio assoluto nella pallamano agonistica saranno Daniel Spiga (classe '06), Tommaso Calciati (classe '09), Francesco Sciortino (classe '12) e i 2011 Pietro Antonello, Davide Borio e Leonardo Anselmetti, sebbene la presenza del primo e di quest’ultimo sia ancora in forse.