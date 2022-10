Le RSgirls brillano a Cantalupa: Camilla Lozito e Chiara Sinacori conquistano il pass per la finale FOTO

Saranno tre le atlete della Rhythmic School a disputare la finale nazionale Gold di Ginnastica Ritmica che andrà in scena ai primi di novembre in terra siciliana, presso il Palazzetto dello sport della Città di Catania. Oltre alla già qualificata di diritto Giulia Sapino, campionessa regionale alle clavette ed al nastro, hanno ottenuto l’ammissione anche Camilla Lozito alla palla e Chiara Sinacori alle clavette, concludendo entrambe sul terzo gradino del podio la difficile prova di zona tecnica (ex interregionale) che si è disputata nel week end a Cantalupa (TO).

Competizione che ha visto in pedana atlete lombarde, liguri oltre alle piemontesi e valdostane a contendersi i vertici delle classifiche ed il podio, uniche tre posizioni che permettevano l’accesso alla finale nazionale Gold di specialità. La prima a scendere in pedana è stata Camilla Lozito impegnata nella categoria junior 2 e 3 alla palla, dove con un’ottima esibizione ha ottenuto dalla giuria un punteggio di 23,850 che le è valsa la medaglia di bronzo. E’ stato poi il turno di Matilde Sabattini alla clavette che con un buon esercizio raggiungeva solo il settimo posto a causa di un errore nel finale che le ha pregiudicato il podio e la qualificazione. Entrambe le RSgirls hanno poi gareggiato in coppia nel complesso esercizio palla-nastro che le ha viste classificarsi al quarto posto, a soli 2 decimi di punto dal terzo. Nella categoria senior ha gareggiato Chiara Sinacori dapprima impegnata alle clavette dove con il punteggio di 23,350 ha conquistato un ottimo terzo posto e la qualificazione; mancata invece nell’esercizio al nastro dove ha ottenuto la quinta posizione. Ha accompagnato le atlete in gara la DT Tatiana Shpilevaya, supportata dalle allenatrici Simona Mattavelli e Monica Olivero.

“La gara interregionale è sempre molto combattuta e difficile – commentano le tecniche – le atlete in gara sono tutte di valore e molto agguerrite, ogni piccola sbavatura commessa limita la valutazione della giuria e di conseguenza risulta complesso raggiungere il podio e la relativa qualificazione per la finale nazionale. Siamo molto soddisfatte per la qualificazione di Camilla alla palla e Chiara alle clavette, purtroppo Matilde a causa di un errore nel finale di esercizio ha mancato la qualificazione alle clavette, che poteva essere alla sua portata. Molto sfortunata la coppia e Chiara al nastro che mancano la qualificazione rispettivamente per due ed un decimo di punto, veramente un’inezia. In ogni caso le atlete hanno effettuato delle ottime performances ed il lavoro d’equipe portato avanti nell’ultimo anno ha dato ottimi frutti, in termini di collaborazione e crescita tecnica, con grande soddisfazione da parte di atlete, tecniche e famiglie. Questa volta – conclude lo staff tecnico – la sorte non ci è stata favorevole, ma dobbiamo accettare la situazione. Avremo ora tre settimane per affinare gli esercizi ed automatizzare le routine per arrivare a Catania preparate e determinate ad ottenere il massimo possibile, auspicando magari anche un miglior trattamento da parte della dea bendata”.