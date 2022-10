Golf, Bucino super nella Coppa Commissione Sportiva FOTO

Lo scorso weekend al Gc Cavaglià si è aperto sabato con il Chimenti Store Golf Trophy 2022 (18 buche Stableford 3 categorie).Premiati. 1a categoria: 1° lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià punti 28, 1° Netto Roberto Bonfanti Crema 34, 2° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 31. 2°categoria: 1° Netto Giulio Girivetto Gressoney 42, 2° Netto Marco Bondenari Kavallotta 41. 3° categoria: 1° Netto Andrea Rosso Biella Betulle 45, 2° Netto Thierry Marguerettaz Valle D'Aosta 41. 1° Ladies Cinzia Codemo Cavaglià 36. 1° Seniores Andrea Ricca Barberis Pevero 41.

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la classica di tabellone Coppa Commissione Sportiva (18 buche 1a cat. Medal, 2a/3a Stableford). Una settantina i partecipanti e ottimi score per i migliori gratificati dai premi messi in palio dal Pro Shop. Su tutti Simone Bucino (punteggio di 69 lordo, +1 sul par del campo) che bissa la vittoria ottenuta nella Coppa del Presidente.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino 69, 1° Netto Enrico Boscono 64, 2° Netto Paolo Maza 65,3° Netto Marco Librasi 66. 2° categoria: 1° Netto Diego Platini 60, 2° Netto Lorenzo Paravella 63, 3° Netto Giulio Piacco 63. 3° categoria: 1° Netto Angelo Gatti 62, 2° Netto Alberto Quaglia 64, 3° Netto Olga Romachko Valle D'Aosta 68. 1° Ladies Concetta Giannantonio 69.

Sabato al Gc Cavaglià si è svolto il “Corso delle regole” autunnale che ha portato 16 nuovi golfisti tesserati alla Federgolf all’handicap di partenza 54. Relatore del corso l’arbitro nazionale e presidente della Commissione Sportiva Alberto Tolu. Saranno tre gli appuntamenti agonistici questa settimana al Gc Cavaglià. Il weekend lungo si aprirà venerdì con la tappa del Circuito Golf Sì (18 buche Stableford).Sabato si giocherà il The Challenge by Bluvacanze (18 buche Stableford 3 categorie) che prevede l’accesso alla semifinale nazionale per i primi 3 classificati di categoria e il miglior lordo. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Domenica siamo attesi dal Lions Charity Golf Championship (18 buche Stableford 3 categorie) un evento benefico a cui il circolo è particolarmente legato. Il circuito nato nel 2011 annualmente grazie alla raccolta fondi. Permette al gruppo di club Lions e Leo che lo organizzano di donare ad un bisognoso un cane guida addestrato presso il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it