Cena d'autunno a Bioglio a favore dell'AIB

Torna il tradizionale momento di condivisione proposto dall' AIB di Bioglio. La cena benefica d'autunno avrà luogo sabato 22 ottobre, alle 19.30, presso l'area festeggiamenti Valentina del paese.

A commentare l'evento il Comune con una nota sul proprio sito: “I volontari operano con generosità per la nostra sicurezza e meritano il nostro contributo. La popolazione è invitata a partecipare a questo momento in cui stare insieme ma in cui anche contribuire affinché l'azione del nostro gruppo volontari antincendi boschivi prosegua con l'entusiasmo di chi si sente apprezzato”.