Fondazione Crb, al territorio 322 mila euro, 200 mila solo per l'Istruzione

Ammonta a oltre 320 mila euro l’importo stanziato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nell’ambito della Sessione generale erogativa svoltasi a settembre a sostegno di vari progetti in molteplici settori di intervento.

“Grazie all’ormai consueta ricorrenza delle sessioni erogative generali gli enti sanno che possono contare su contributi massimi di 10 mila euro per progettualità strutturate in modo professionale e capaci di intercettare i bisogni territoriali – commenta il Presidente Franco Ferraris – questa ricorrenza delle sessioni e la rapidità con cui la Fondazione dà riscontro alle domande di contributo è un aiuto per gli enti ad attuare una programmazione più ordinata e crea un flusso costante di progetti attivi sul territorio che fa aumentare nel complesso la qualità di vita del Biellese”.

Tra gli interventi di maggiore impatto vanno sicuramente citati quelli nell’area Istruzione in cui si concentrano quasi 200 mila euro che permettono di arricchire l’offerta formativa delle scuole e realizzare al contempo interventi mirati per il sostegno agli studenti universitari e alle famiglie.

“Come purtroppo vediamo nella nostra esperienza quotidiana e come ci riportano le cronache i giovani vivono con grande difficoltà questo momento storico – commenta il Presidente Franco Ferraris – stati d’ansia, incertezza sul futuro scolastico e lavorativo, paura del domani creano una condizione di profondo disagio sia del singolo sia della famiglia che si ripercuote sui percorsi scolastici e sull’intera vita, per questo riteniamo indispensabile il supporto congiunto di associazioni e scuola che si uniscono per creare progetti capaci di arginare queste dinamiche”.

Questo l’elenco completo dei contributi deliberati:

SETTORI RILEVANTI € 315.000,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 195.500,00

€ 8.500,00 Associazione Abc Onlus – Biella, per il progetto “Aloe”;

€ 8.500,00 Upbeduca - Università Popolare Biellese per L'educazione Continua – Biella, per il progetto “Comunicazione Linguistica per Tutti”;

€ 8.500,00 Associazione Let Eat Bi, Il Terzo Paradiso In Terra Biellese – Biella, per il progetto “Ortisti in permacultura”;

€ 8.500,00 Fondazione Olga E Lidia Barruscotto Ved. Carlo Deambrosis Onlus – Biella, per il progetto “Benessere a scuola”;

€ 7.500,00 Istituto Comprensivo Biella 3 – Biella, per il progetto “Ricomincio da me”;

€ 7.500,00 Fondo Edo Tempia Per La Lotta Contro I Tumori – Biella, per il progetto “Scuolainsieme”;

€ 7.000,00 Istituto Comprensivo di Cossato – Cossato (BI), per il progetto “Successo e benessere a scuola”;

€ 7.000,00 Istituto Comprensivo di Cavaglià – Cavaglià (BI), per il progetto “Accademia nel bosco dii didattica in movimento con esperienza diretta di scuola all'aperto”;

€ 7.000,00 Comune di Valdilana – Valdilana (BI), per il progetto “Partecipo anch'io”;

€ 7.000,00 Istituto Comprensivo Biella II – Biella, per il progetto “Psicologia Scolastica: agio e disag

€ 7.000,00 Istituto Comprensivo "San Francesco D'assisi" – Biella, per il progetto “Caccia Grossa alle Competenze: Continuiamo Insieme per un Bottino sempre più Ricco!”;

€ 6.500,00 Vedo Voci Associazione Genitori Bambini Sordi – Biella, per il progetto “Doposcuola LIS”

€ 6.500,00 Vivo - Vivo In Valle Oropa – Biella, per il progetto “Zefiro”;

€ 5.500,00 Associazione Nomafie Biella – Biella, per il progetto “Luminosa 2022_2023 Fare Memoria per Promuovere la Pace. la Giustizia e Coltivare il Futuro”;

€ 5.500,00 Andirivieni APS – Occhieppo Superiore (BI), per il progetto “Bimbi In Villa 2022-2023”;

€ 5.500,00 Istituto Comprensivo di Valdilana – Pettinengo (BI), per il progetto “Ti Do Una Mano”;

€ 5.500,00 Asilo Infantile del Capoluogo e Ricreatorio - Valdilana (BI), per il progetto “Sostegno attività educativa 2022 – 2023”;

€ 5.500,00 Istituto Comprensivo "Cesare Pavese Candelo-Sandigliano" – Sandigliano (BI), per il progetto “continuiamo a sorridere! (2022-2023)”;

€ 5.500,00 Istituto Comprensivo di Mongrando – Mongrando (BI), per il progetto “Oltre le discipline, esperienze che fanno crescere”;

€ 5.000,00 Istituto Comprensivo Gaglianico – Gaglianico (BI), per il progetto “Achille Legalità 22_23”;

€ 5.000,00 Big Picture Learning Italia – Biella, per il progetto “Complessità e autonomia”;

€ 5.000,00 Istituto Comprensivo Andorno Micca – Andorno Micca (BI), per il progetto “Affinché nessuno resti indietro”;

€ 4.500,00 Liceo Del Cossatese e Valle Strona – Cossato, per il progetto la “Biblioteca del Liceo”;

€ 4.000,00 Genitori & Giovani di Pralungo – Pralungo (BI), per il progetto “La Giostra della Creatività 2a Edizione”;

€ 4.000,00 Fondazione Asilo Infantile San Domenico Savio – Salussola (BI), per il progetto “Siamo Bambini, Vogliamo Giocare”;

€ 4.000,00 Associazione Genitori Scuola Primaria De Amicis – Biella, per il progetto "L'arte di Star Bene";

€ 4.000,00 Istituto Comprensivo E. Schiaparelli – Occhieppo Inferiore (BI), per il progetto “verso il Cittadino Planetario...”;

€ 4.000,00 Istituto Fratelli Viano da Lessona – Brusnengo (BI), per il progetto “Officina di Idee”;

€ 3.500,00 Associazione Culturale "Up" – Graglia (BI), per il progetto “Semi di Argilla”;

€ 3.500,00 Asilo Infantile Emma Frassati – Pollone (BI); per il progetto “Viaggio di gocciolina... alla scoperta dell'acqua e dei mari”;

€ 3.500,00 Parrocchia San Lorenzo – Ponderano (BI), per il progetto “Oratorio Aperto”;

€ 3.500,00 Istituto Comprensivo Di Vigliano Biellese – Vigliano Biellese (BI), per il progetto la “Scuola, il Cai e la Montagna”;

€ 3.500,00 Asilo Infantile Bardi Crida Castellano – Camburzano (BI), per l’attività educativa e formativa dei bambini della scuola dell'infanzia a.s. 2022-2023;

€ 3.000,00 Istituto San Cassiano – Biella, per il progetto “Avventure in movimento”;

€ 3.000,00 Associazione mi Nutro di Vita Pieve Ligure (GE), per il progetto “Mi Nutro di Vita - Formazione per Insegnanti del Territorio Biellese”;

€ 2.500,00 Comune di Magnano – Magnano, per il progetto “Spazio all'infanzia”; Arte, attività e beni culturali € 46.500,00

€ 8.500,00 Opificiodellarte – Biella, per il progetto “Schegge”;

€ 7.500,00 Associazione Culturale Arcipelago Patatrac – Biella, per il progetto “Io Do - Ieri, Oggi e Domani Settima Edizione”;

€ 7.000,00 Il Patrimonio Storico-Ambientale – Torino, per il progetto “In Val Sessera, un incontro fra la storia del pianeta e la storia dell’uomo”;

€ 7.000,00 Centro di documentazione sindacale e biblioteca della camera del lavoro di Biella il lavoro a più voci;

€ 5.500,00 Associazione Mambo Forro' Asd – Biella, per il progetto “Rosso di Sera”; € 4.000,00 Comune di Tavigliano – Tavigliano (BI), per la rifunzionalizzazione della Ex-Sala Operaia di Tavigliano - acquisto arredi per attività culturali;

€ 3.500,00 Associazione Donne Nuove – Biella, per il progetto “Narrarti” Tracce Artistico-Narrative del proprio Sé;

€ 2.000,00 Circolo Sportivo Parrocchiale Torrazzese – Torrazza (BI), per l’acquisto di E-Bike;

€ 1.500,00 Associazione Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea – Milano, per il progetto “Vernacular Neighborhood (Scoprire una Comunità attraverso gli oggetti Comuni di Casa)”.

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 26.500,00

€ 8.500,00 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets/Aps – Biella, per il progetto “A me gli Occhi a.s. 2022/2023”;

€ 7.000,00 Fondazione A.E. Cerino Zegna Impresa Sociale – Occhieppo Inferiore (BI), per il progetto “Farmaco sicuro: la gestione del farmaco in RSA”;

€ 5.500,00 Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella – Biella, per il progetto “La C.R.I. sul territorio”;

€ 5.500,00 A.I.M.A. Associazione Italiana Malattie di Alzheimer – Biella, per la stimolazione cognitiva in tour;

Volontariato, filantropia e beneficenza € 44.500,00

€ 8.500,00 Cooperativatantintenti Società Coopertiva Sociale Onlus – Biella, per il progetto “S.I.D. - Sportello Informativo Detenuti (Seconda Edizione)”;

€ 8.500,00 Cooperativa Sociale Domus Laetitiae Onlus – Sagliano Micca (BI), per il progetto “Il Diritto Alla Felicità - Laboratorio Teatrale Inclusivo”;

€ 7.000,00 Ricominciare – Biella, per il progetto “Biella ripara”;

€ 7.000,00 A.I.A.S. -Sezione di Biella e del Biellese Aps – Gaglianico (BI), per il progetto “Camminiamo Insieme Verso i Nostri Traguardi”;

€ 5.000,00 Associazione A.Gen.D.A - Genitori di Disabili – Biella, per il progetto “Viaggio Nel Mondo Di Tutti”;

€ 4.000,00 Associazione Itaca – Cerrione (BI), per la realizzazione di un Nuovo Pozzo ad Uso Agricolo;

€ 3.500,00 Associazione Semi di Serra – Roppolo (BI), per il progetto “Torna - Tornare Nuovamente Attivi”;

€ 1.000,00 Parrocchia Nostra Signora di Oropa Al Villaggio Lamarmora – Biella, per il centro di ascolto parrocchiale;

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 2.000,00

€ 2.000,00 Associazione di promozione sociale Italia che Cambia – Roma, per il progetto “Biella capitale della moda sostenibile” - seconda edizione.

ALTRI SETTORI € 7.000,00 Ricerca scientifica e tecnologica € 7.000,00 € 7.000,00 Associazione Tessile e Salute Impresa Sociale – Biella, per la stesura delle Linee Guida per il riciclo e requisiti eco-tossicologici per gli articoli tessili da riciclo.