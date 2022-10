Biella: 30 mila euro a fondo perduto per i negozi di collina

Ci sono criteri e le modalità: il Comune, attraverso una delibera di giunta, ha approvato la concessione di contributi a sostegno delle attività economiche in quartieri collinari nell'anno 2022 per un valore di 30 mila euro.

Potranno accedere al fondo esclusivamente gli esercizi commerciali che svolgono il ruolo di presidi sociali, inclusi in aree cittadine a rischio di desertificazione commerciale, di seguito indicati. Bar e ristoranti sono esclusi.

Entrando più nel particolare, potranno presentare richiesta gli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari, le rivendite di generi di monopolio, purché non abbiano installato gli apparecchi automatici per i gioco d'azzardo e le rivendite di giornali e riviste.

Dove si devono trovare le attività? Nelle aree cittadine a rischio di desertificazione commerciale dunque nei quartieri Piazzo, Pavignano, Cossila San Grato, Cossila San Giovanni, Favaro, Barazzetto - Vandorno, Vaglio.

Il contributo sarà determinato in maniera uguale per tutti gli ammessi, in misura comunque non superiore ad 3 mila euro, mediante la seguente formula: 30.000,00/ numero domande ammesse. Il contributo sarà erogato in una soluzione al 100% entro 30 giorni dall’approvazione dell’elenco dei beneficiari, fatta salva la compensazione legale dell’erogazione con eventuali debiti prendenti nei confronti del Comune di Biella.